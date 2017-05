Poule Scudetto Serie D, Cuneo-Monza 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Cuneo-Monza 0-2 giocata oggi, sabato 20 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la Poule Scudetto di Serie D. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Fratelli Paschiero.



Nel secondo match valido per il Girone 1 della Poule Scudetto, il Monza vince 2-0 contro il Cuneo ed elimina i piemontesi dalla corsa verso le semifinali. Gli uomini di Zaffaroni premono sin dall'inizio, sbloccano il match all'11' con un colpo di testa di Barzotti e raddoppiano poco dopo la mezz'ora con Palazzo. Nella ripresa, il Cuneo prova a riaprire il match ma Battaiola e la difesa del Monza reggono l'urto fino alla fine. Il Monza vince 2-0 e aggancia il Mestre (prossimo avversario dei brianzoli) in testa al girone con 3 punti. Finisce, invece, la corsa del Cuneo, mestamente ultimo con 0 punti in due partite.



CUNEO-MONZA 0-2



MARCATORI: 11' Barzotti (M), 37' Palazzo (M).

CUNEO (4-3-1-2): Gomis (80' Lubbia), Toscano, Conrotto, Quitadamo, Campana (65' Corsini), Rizzo, Rosso (79' Palazzolo), Togni, Papa, D'Antoni, De Sena. A disp. Bagni, Ottobre, Orofino, Difino, Genovese, Diaz. All. Salvatore Iacolino .

MONZA (4-4-2): Battaiola, Costa, Riva, Caverzasi, Guanziroli, Palazzo (76' Ferrario), Palesi (90' Calviello), Guidetti, D'Errico, Gasparri (72' Roveda), Barzotti. A disp. Confortini, Chiarion, Adorni, Santonocito, Perini, Stronati. All. Marco Zaffaroni .

ARBITRO: Saia di Palermo.



: ammoniti Togni, Papa, D'Antoni (C), Costa (M).