Poule Scudetto Serie D, Bisceglie-Sicula Leonzio 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Bisceglie-Sicula Leonzio 1-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la terza gara della Poule Scudetto (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ventura.



Il pareggio del Ventura tra Bisceglie e Sicula Leonzio garantisce il passaggio del turno alle due formazioni che si contenderanno lo Scudetto insieme a Monza e Ravenna. Parte meglio la formazione di Cozza che sblocca l'incontro al 20' con Savanarola, il quale è bravo a sfruttare l'assist di Sibilli per battere Testa per l'1-0 Sicula. In avvio di ripresa arriva il pareggio del Bisceglie con il colpo di testa vincente di Partipilo. Il risultato non si schioda più ed il triplice fischio finale dell'arbitro fa scattare la gioia combinata di Bisceglie e Sicula Leonzio.



BISCEGLIE-SICULA LEONZIO 1-1



MARCATORI: 20' Savanarola (S), 55' Partipilo (B).

BISCEGLIE (4-3-3): Testa ; Delvino , Miale , Posillipo , Biancola ; Raucci (60' Pistola), Diop , Vaccaro ; Cerone (60' Moccia), Partipilo , Lattanzio (56' Cioffi). A disp. Di Franco, Petta, D'Aiello, Risolo, Montaldi, Petitti. All. Nicola Ragno .

SICULA LEONZIO (4-3-3): Polverino (46' Cascione) ; Lomasto , Scoppetta , Cerra , Marino ; Calabrese , Sibilli (59' Lia) , Rabbeni (46' Orefice) ; Ricciardo , D'Amico , Savanarola . A disp. Milizia, Catinali, Assenzio, Lorefice, Gallon, Randis. All. Francesco Cozza .

ARBITRO: Bitonti di Bologna.



: ammoniti Diop (B), Lomasto (S).