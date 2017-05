Poule scudetto serie D, Arzachena-Bisceglie 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Arzachena-Bisceglie 0-2 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la poule scudetto di Serie D. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pirina.



Il Bisceglie sconfigge l'Arzachena per 2-0 al Pirina e fa un passo avanti alla conquista dello scudetto. Nel primo tempo le due squadre sembrano non volersi sbilanciare e creano poche situazioni pericolose. Accade tutto nella ripresa: al 49' Montaldi segna il primo gol dopo una splendida azione personale. Al 62' Petta raddoppia per i neroazzurri stellati con un colpo di testa che non lascia scampo a Ruzittu. Risultato finale 0-2 per i ragazzi di mister Ragno.



Arzachena-Bisceglie 0-2

MARCATORI: 49' Montaldi (B), 62' Petta (B).

ARZACHENA: Ruzittu ; D'Alterio , Sbardella (81' Verachi ), Brack , Mithra , Mulas (63' Aloia ), Nuvoli , Bonacquisti , Sanna , Carpentieri , Branicki (71' Capezzuto ).

A disposizione: Aramu, Petrone, La Rosa, Salvini, Oggiano, Aiana.

Allenatore: Mauro Giorico .

BISCEGLIE: Testa ; Biancola , Raucci (73' Pistola ) , Miale , Petta , Posillipo , Diop , Risolo (70' Vaccaro ) , Petitti , Partipilo , Montaldi (64' Cioffi ) .

A disposizione: Di Franco, Delvino, D'Aiello, Montinaro, Cerone, Lattanzio.

Allenatore: Nicola Ragno .

ARBITRO: Matteo Gualtieri

NOTE: nessuna