Spareggio playout serie D girone I, Castrovillari-Sarnese 1-4: tabellino e highlights. Diretta

Castrovillari-Sarnese 1-4 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per lo spareggio dei playout di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Viviani.



La Sarnese batte il Catrsovillari ai rigori e condanna la squadra di casa alla retrocessione. I Granata invece affronteranno il Roccella al playout. Nella prima frazione di gioco gli ospiti si rendono pericolosi nei primi minuti ma Ragosta del Castrovillari spreca un paio di occasioni. Nella ripresa al 67' il Castrovillari passa in vantaggio con Gaetani ma nell'ultimo minuti di gioco la Sarnese acciuffa il pari con Talia. Ai calci di rigore la Sarnese si aggiudica la vittoria vincendo per 1-4 contro il Castrovillari.



CASTROVILLARI-SARNESE 1-4