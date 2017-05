Tamai-Cordenons 1-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per i playout (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.





Il gol dial 91' permette aldi strappare la salvezza e condanna al contrario il, costretto a retrocedere in Eccellenza. Il match è molto equilibrato con occasioni da ambo le parti:è protagonista di un paio di interventi che salvano il Tamai così come. Il portiere del Cordenons, tuttavia, non può fare nulla sul tiro dinel recupero che certifica la permanenza in Serie D delle furie rosse.

TAMAI-CORDENONS 1-0