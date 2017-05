Serie D girone C, Calvi Noale-Vigasio 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Calvi Noale-Vigasio 0-0 giocata oggi, domenica 21maggio 2017 alle ore 16. Match valido per i playout di Serie D (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Principale.



Lo 0-0 del Principale tra Calvi Noale e Vigasio certifica la salvezza della formazione di Soncin e condanna gli uomini di Cogliandro all'Eccellenza. I novanta minuti regolamentari non bastano per decretare il vincitore e neppure i due mini-tempi da quindici, nonostante l'assalto finale del Vigasio. Al 120' è 0-0, la Calvi Noale resta in Serie D per la migliore posizione al termine del campionato.

CALVI NOALE-VIGASIO 0-0



CALVI-NOALE (4-3-3): Fortin ; Pilotto , Toso , Zanetti , Ndoj ; Gusella , Danieli (72' De Pieri ), Bandiera ; Chin , Magrassi (108' Griggio ), Fantinato (75' Munarini ). A disposizione: Scomparin, Caraceni, Manetti, Rigato, Senigaglia, Stefani. Allenatore: Giovanni Soncin .

VIGASIO (4-3-3): Vencato ; Di Minico , Lucenti (83' Coraini ) , Beghin , Zamboni ; Ede Edeobi , Bortignon , Antogiovanni (59' Arioli ) ; Lauricella , Casolla (69' Scarpi ) , Guccione . A disposizione: Polini, Baah Donkor, Miron, Maran, Khochtali, Oliboni. Allenatore: Vincenzo Cogliandro .

ARBITRO: Feliciani di Teramo.



: ammoniti Zanetti, Ndoj, Toso, Chin (C), Guccione (V), Edeobi (V).