Lopareggia 1-1 in casa contro il Leviconello spareggio playout del Girone B e strappa il pass per la prossima stagione di Serie D. I bergamaschi sbloccano il punteggio al 70' conma il Levico pareggia con, alimentando il sogno che però svanisce nei trenta minuti dei supplementari, in cui la formazione dinon riesce a trovare il gol vittoria. Finisce 1-1 dopo 120', lo Scanzorosciate 'vince' per miglior posizionamento in campionato mentre per il Levico si aprono le porte dell'Eccellenza.

