Serie D girone B, Olginatese-Lecco 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Olginatese-Lecco 2-3 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per i playout di Serie D (Girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Un gol di Caraffa al 93' regala la permanenza in Serie D al Lecco e condanna all'Eccellenza l'Olginatese. I bianconeri passano in vantaggio al 6' con Brognoli su punizione ma Cannataro su rigore pareggia al 22'. Ronchi ribalta la situazione a favore degli ospiti ma Mara pareggia subito due minuti dopo. La partita sembra diretta verso i supplementari ma Caraffa, al terzo minuto di recupero, supera Celeste e fa esplodere di gioia lo spicchio di tifosi blucelesti.

OLGINATESE-LECCO 2-3



MARCATORI: 6' Brognoli (O), 22' Cannataro (Rig.) (L), 55' Ronchi (L), 57' Mara (O), 93' Caraffa (L).

OLGINATESE (3-5-2): Celeste ; Mara (90' Rigamonti ), Narducci , Carlone (64' Fabiani ); Menegazzo , Cestagalli , Brognoli , Nasatti , Laribi ; Maresi , Tremolada . A disposizione: Corbetta, Corti, Bazzani, Bonizzi, Ferrari, Tarasco, Recino. Allenatore: Fabio Corti .

LECCO (4-3-3): Salvatori ; Francesco Marcone , Garofoli , Dejori , Malvestiti ; Karamoko , Cannataro (72' Meyergue ) , Cataldi ; Caraffa , Locatelli (85' Matic ) , Ronchi (94' Djibo ) .

A disposizione: Fascendini, Benedetti, Colombo, Disarò, Lardera, Rossi. Allenatore: Alberto Bertolini .

ARBITRO: Maranesi di Ciampino.



: ammoniti Laribi , Narducci , Maresi , Brognoli, Mara (O), Ronchi (L).