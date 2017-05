Playoff serie D girone H, Trastevere-Nardò 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Trastevere-Nardò 3-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per i playoff di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Trastevere Stadium.



Il Trastevere realizza la rimonta perfetta e vola alla finale di playoff contro la Nocerina. Il match si sblocca in avvio grazie a un gol di Patierno che porta il Nardò in vantaggio. Il Trastevere reagisce ma il primo tempo termina con il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa parecchio nervosismo in campo e sugli spalti rendono il match molto nervoso: due espulsioni nelle file del Nardò costringono i ragazzi di Foglia Manzillo a giocare in nove contro undici. Nei minuti di recupero Paolacci segna il clamoroso gol del pareggio e la partita va ai supplementari dove il Nardò crolla. Al 96' Mastromattei segna il gol del 2-1 e nei minuti finali Lo Russo segna il definitivo 3-1 che permette al Trastevere di accedere alla finale.