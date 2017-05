Playoff serie D girone G, Rieti-Ostiamare 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Rieti-Ostiamare 3-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per i playoff di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scopigno.

Grazie ad un secondo tempo eccezionale il Rieti vola in finale playoff, dove affronterà L'Aquila. L'Ostiamare spaventa i reatini con un avvio sprint condito dal gol di Roberti in sforbiciata che vale il momentaneo 0-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco. Al rientro in campo però il Rieti è un'altra squadra. Al 50' Scotto trova il gol del pareggio e subito dopo arriva il raddoppio siglato da Marcheggiani. Il bomber amaranto-celeste poi non si ferma più e al 74' sigla il 3-1 con la sua doppietta personale. Nel finale si scaldano gli animi e l'Ostiamare termina il match in dieci uomini grazie all'espulsione di Vano per somma di ammonizioni.