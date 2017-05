Serie D girone F, Vis Pesaro-Olympia Agnonese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Vis Pesaro-Olympia Agnonese 1-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la finale dei playoff di Serie D (Girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Benelli.



La Vis Pesaro pareggia 1-1 contro l'Olympia Agnonese e conquista i playoff del girone F. I molisani passano in vantaggio al 77' con Cassese ma la reazione dei biancorossi è veemente e si concretizza con il pareggio all'87' firmato Costantino. Si va, dunque, ai tempi supplementari: la formazione di Del Grosso ci prova, tenta l'assalto finale ma sbatte contro la difesa della Vis Pesaro che si aggiudica i playoff e ora auspica in forfait di club di Lega Pro per il salto di categoria.



VIS PESARO-OLYMPIA AGNONESE 1-1 dts



MARCATORI: 77' Margarita (O), 87' Costantino (V). VIS PESARO (4-3-3): Stefanelli, Rossoni, Ficola (63' Tedesco), Gennari, Paoli, Rossi (84' Lignani ), Grieco, Bugaro (63' Mureno), Comi, Costantino, Falomi. A disposizione: Iglio, Del Pivo, Massarucci, Raparo, Dadi, Santucci. Allenatore: David Sassarini . OLYMPIA AGNONESE (4-4-2): Campanico, Navarro, Cassese, Rullo (96' Litterio), W.Guerra, Pejic, Di Lollo, Gentile (91' N.Guerra) , Ricamato, Ragatzu (73' Margarita), Guida. A disposizione: Cannella, D'Ambrosio, Sgueglia, Gragnoli, Guerra. Allenatore: Alessandro Del Grosso . ARBITRO: Finzi di Foligno. NOTE: ammoniti Comi, Mureno (V), Cassese, Di Lollo, Guida (O).