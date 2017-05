Serie D girone D, Imolese-Delta Rovigo 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Imolese-Delta Rovigo 1-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la finale dei playoff di Serie D (Girone D). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



L'Imolese si aggiudica i playoff del girone D di Serie D, interrompendo i sogni di gloria del Delta Rovigo. La partita è equilibrata ed i supplementari appaiono inevitabili: al 93', però, l'arbitro assegna un calcio di rigore che Ambrosini trasforma per la gioia dei tifosi rossoblù e chiude i giochi nei tempi regolamentari. La squadra di Baldini vince i playoff, nulla da fare per il Delta Rovigo.