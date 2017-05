Serie D girone C, Triestina-V.Vecomp Verona 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Triestina-V.Vecomp Verona 1-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la finale dei playoff di Serie D (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rocco.



Il gol di Aquaro al 92' risulta provvidenziale per la Triestina che resiste nei due supplementari e si aggiudica i playoff del Girone C, a discapito di una Virtus Vecomp che assapora il sogno della vittoria ma si arrende ad un passo dal più bello. I virtussini passano in vantaggio con la rete di Sciancalepore (deviazione decisiva di Maduri) e controllano il match fino al 92' quando Aquaro batte Sibi, firmando l'1-1. Nei supplementari il risultato non cambia, sorride la Triestina che spera nel ripescaggio in Lega Pro.

TRIESTINA-V.VECOMP VERONA 1-1



MARCATORI: 8' Sciancalepore (V), 92' Aquaro (T).

TRIESTINA (4-3-3): Voltolini ; Bajic , Aquaro , Leonarduzzi , Pizzul ; Corteggiano , Celestri , Meduri (63' Cecchi ); Dos Santos (55' Serafini ), França , Bradaschia (77' Banegas ). A disposizione: Claude Consol, Marchiori, Crosato, Frulla, Carraro, Turea. Allenatore: Antonio Andreucci .

VIRTUS-VECOMP (4-3-3): Sheikh ; N'Ze , Maccarone , Rossi , Peroni ; Cattivera , Allegrini , Speri (70' Manarin ) ; Sciancalepore (63' Padovani ) , Alba , Mensah (86' Bertoldi ) . A disposizione: Frinzi, Farina, Burato, Lechthaler, Taviani. Allenatore: Luigi Fresco .

ARBITRO: Ruggiero di Roma 1.



: espulso Allegrini (V) al 105'. Ammoniti Leonarduzzi, Meduri, Celestri, Cecchi, Aquaro, Voltolini, Banegas (T).