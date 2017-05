Serie D girone B, Ciliverghe Mazzano-Virtus Bergamo 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Ciliverghe Mazzano-Virtus Bergamo 2-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la finale dei playoff di Serie D (Girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Sterilgarda.



La doppietta di Galuppini permette al Ciliverghe di aggiudicarsi i playoff del Girone B. I bresciani sbloccano il punteggio con l'ex Samp e Chievo al 7' del primo tempo ma Germani, all'ora di gioco, regala il pareggio alla Virtus Bergamo. I bianconeri attaccano ma Galuppini, con un siluro da lontano, batte Cavalieri e regala il successo finale al Ciliverghe che, ora, spera in un ripescaggio in Lega Pro.