Serie D girone F, Campobasso-Vis Pesaro 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Campobasso-Vis Pesaro 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nuovo Romagnoli

Nell'ultima partita del Presidente Perrucci, il Campobasso non riesce a regalargli una gioia perdendo tra le mura del Nuovo Romagnoli contro la Vis Pesaro. I pesaresi, arrivati in Molise con più motivazioni grazie alla lotta playoff mettono a ferro e fuoco la difesa casalinga sin dai primi minuti, colpendo due legni nella prima frazione di gioco. Nei secondi quarantacinque minuti Russo rischia l'autorete, ma Palumbo è bravo a bloccare la deviazione del proprio difensore. L'estremo difensore dei Lupi però non può nulla sulla conclusione di Mureno che, dopo venti metri di corsa palla al piede, scarica un missile in porta firmando il gol decisivo. La Vis Pesaro con questi tre punti vola ai playoff, il Campobasso tornerà in campo la prossima estate per il nuovo campionato.

CAMPOBASSO-VIS PESARO 0-1

MARCATORI: 80' Mureno

CAMPOBASSO: Palumbo, Corbo, Frabotta, Grazioso (53′ Loperfido), Martinelli, Russo, Improta (74′ Marra), Fazio, Fioretti (62′ Martiniello), Iaboni, D’Aversa. A disp: Montella, Montuori, De Matteis, Frezzi, Germano, De Santis. All: Massimo Silva.

VIS PESARO: Stefanelli, Rossoni, Ficola (65′ Mureno), Dadi, Del Pivo, Paoli, Comi (64′ A. Tedesco), Rossi, Costantino, Cemonesi, Falomi. A disp: Iglio, T. Tedesco, Massarucci, Gnaldi, Santucci, Bugaro, Raparo. All: David Sassarini.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino



Ammoniti: Dadi.