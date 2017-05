Serie D girone C, Triestina-Abano 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Triestina-Abano 1-1 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la semifinale dei playoff di Serie D (Girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rocco.



Dopo 120' di battaglia, la Triestina riesce a spuntarla contro l'Abano e ad approdare alla finale dei playoff. Gli alabardati passano in vantaggio al 60' con Corteggiano ma subiscono il pari all'85' da Pagan direttamente da calcio di punizione. Nel primo tempo supplementare Consol causa ma para un rigore a Fracaro, tenendo in vita i suoi. Nel secondo supplementare non succede più nulla, la Triestina fa 1-1 e vola al turno finale dove incontrerà la Virtus Vecomp Verona.



TRIESTINA-ABANO 1-1

MARCATORI: 60' Corteggiano (T), 85' Pagan (A).

TRIESTINA (4-3-3): Consol, Bajic, Aquaro, Leonarduzzi, Pizzul, Corteggiano, Celestri, Meduri (65' Cecchi), Bradaschia (94' Crosato), França, Dos Santos (106' Frulla). A disp. Voltolini, Marchiori, Carraro, Banegas, Turea, Serafini. All. Antonio Andreucci .

ABANO (4-3-3): Cottignoli, Meneghello (62' De Vita), Fracaro, Davide Boscolo, Tescaro (98' Bison) Cuccato, Busetto, Pagan, Serena, Angelilli (83' Rampin), Baldrocco. A disp. Croce, Ceccarello, Demchenko, Favero, Seno, Turrini. All. Luca Tiozzo.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.



: ammoniti Meduri, Aquaro, Bradaschia, Leonarduzzi (T), Busetto, Boscolo (A).