Serie D girone B, Lecco-Pergolettese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Lecco-Pergolettese 2-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rigamonti-Ceppi.



Il Lecco vince 2-1 contro la Pergolettese e conquista matematicamente i playout. I blucelesti passano in vantaggio al 5' con Cannataro su punizione ma Dimas, alla mezz'ora, firma il pari per i gialloblù. Passano appena cinque minuti e Locatelli, con un pallonetto pregevole, batte Leoni per il 2-1 che resiste fino al triplice fischio dell'arbitro nonostante la pressione dei cremaschi. Il Lecco si giocherà la permanenza in Serie D contro nel derby contro l'Olginatese in trasferta mentre la Pergolettese giocherà i playoff contro la Virtus Bergamo.



LECCO-PERGOLETTESE 2-1



MARCATORI: 5' Cannataro (L), 28' Dimas (P), 31' Locatelli (L).

LECCO: Salvatori, Marcone, Malvestiti, Garofoli, Dejori, Cannataro (76' Colombo), Cataldi, Karamoko, Caraffa, Locatelli (64' Meyergue), Ronchi (86' Djibo). A disp. Fascendini, Benedetti, Disaro', Matic, Lardera, Rossi Marco. All. Bertolini.

PERGOLETTESE: Leoni, Alborghetti, Riceputi, Xamin (84' Ibe), Baggi, Ghidini, Rossi Davide, Maietti (79' Tonon), Dimas, Manzoni, Pedrabissi. A disp. Guerreschi, Brero, Arpini, Boschetti, Donzelli, Cipelletti. All. Curti.

ARBITRO: Belfiore di Parma.



: ammoniti Karamoko (L), Xamin, Dimas, Rossi (P).