Serie D girone B, Grumellese-Ciserano 2-6: tabellino e highlights. Diretta

Grumellese-Ciserano 2-6 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Libico.



Gol e spettacolo al Libico nel derby tra Grumellese e Ciserano. Avanti 2-0 per i gol di Bahirov e Duca, i giallorossi subiscono il gol di Ghisalberti a fine primo tempo che riapre il match. Iori firma il pari all'ora di gioco prima che si scateni Mastrototaro, autore di tre gol nell'arco di sei minuti. A tempo scaduto, ci pensa ancora Iori a firmare il definitivo 6-2 che certifica le posizioni in classifica delle due squadre: la Grumellese chiude al decimo posto con 42 punti, due in meno del Ciserano che chiude appena dietro ai giallorossi.





MARCATORI: 13' Bahirov (G), 27' Duca (G), 44' Ghisalberti (C), 57' Iori (C), 84' Mastrototaro (C), 86' Mastrototaro (C), 88' Mastrototaro (C), 92' Iori (C).

GRUMELLESE: Seck, Cambiaghi (60' Romano), Dossi, Ondei, Gambarini, Crimaldi, Gallo (65' Metelli), Torri, Bahirov, Duca, Migliavacca (75' Bertoli). A disp. Mercuri, Bonfanti, Morelli, Manenti, Terzi. All. Melosi.

CISERANO: Bolis, Foglieni (75' Finato), Romeo, Chimenti (79' Mastrototaro), Crociati, Suardi, Giovanditti, Cariello, Maspero (49' Lacchini), Ghisalberti, Iori. A disp. Petrisor, Bondi, Vitali, Fornari, Gibellini, Motta. All. Rizzi.

ARBITRO: Bodini di Verona.

NOTE: ammoniti Dossi (G), Chimenti, Iori, Romeo (C).