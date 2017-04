Serie D girone I, Castrovillari-Igea Virtus 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Castrovillari-Igea Virtus 0-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mimmo Rende.





Il Castrovillari resiste, ma alla fine si deve a rendere contro un'Igea Virtus cinica e spietata, a cui basta un gol per portare a casa i tre punti. I giallorossi impiegano 15' per passare in vantaggio con Longo. nella ripresa i siciliani potrebbero raddoppiare al 72' con Crinò in contropiede, bravo l'estremo difensore calabrese a bloccare la sua iniziativa.Gli ospiti salgono a 62 punti, mentre i padroni di casa restano fermi a 28.



CASTROVILLARI-IGEA VIRTUS 0-1



MARCATORE: 15' Longo (Igea Virtus).



CASTROVILLARI:: De Brasi, De Luca, Russo (57' Gaetani), Sciacca (38' Opoku), Miceli, Krasniqi, Perri (53'Di Domenico), Simonetti, Lupacchio, Ragosta, Oyewale. A disp. Voce, Dal Monte, Riva, Feraco, Pittelli, Molina. All.Di Maria.



IGEA VIRTUS:: Vitale, Fontana, Dall'Oglio, Lanza, Cozza (83'Dalia), Cassaro, Postorino, Di Grazia, Lescano, Longo, Isgrò (65' Crinò, 93' Lopez). A disp. Inferrera, Bucca, Crifò, Triolo, De Pasquale, Biondo. All. Raffaele.



ARBITRO:: Tucci di Ostia Lido (Roma).



NOTE:: ammoniti: Isgrò (Igea Virtus),Di Grazia (Igea Virtus),Russo (Castrovillari),Opoku (Castrovillari),Krasniqi (Castrovillari),Crinò (Igea Virtus). Espulsi: 90' Opoku (Castrovillari)