Serie D girone E, Gavorrano-Unione Sanremo 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Gavorrano-Unione Sanremo 0-0 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone E). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dal Malverisi.



Stop Gavorrano, l'Unione Sanremo c'è! Finisce 0-0 come all’andata la sfida tra le due compagini: grande prova per i sanremesi che escono imbattuti nella trasferta in casa della capolista. I minerari nel primo tempo partono male e si lasciano sopraffare dal gioco sanremese tanto che alla mezzora i gavorranesi sugli spalti cominciano a rumoreggiare per la partita troppo sterile, infatti il primo tiro in porta della squadra di casa arriva dopo quaranta minuti. La seconda frazione parte in modo diverso, i minerari cominciano a macinare gioco e a produrre molte conclusioni a rete senza però trovare fortuna. Finisce con un pareggio a reti bianche: un punto a testa, con il Gavorrano che rimane capolista a +5 sulla Massese sconfitta in casa, mentre L'unione Sanremo rimane accodata al Finale.

GAVORRANO-UNIONE SANREMO 0-0



GAVORRANO: Salvalaggio, Matteo, Ropolo, Cretella, Salvadori, Bruni, Rubechini, Conti (75' Marianechi), Brega, Lombardi, Boccardi (69' Morelli). A disp: Di Iorio, Alagia, Baladassarri, Marianeschi, Morelli, Janni, Moscati, Tostelli, Zaccaria. All: Bonuccelli.

SANREMO: Massolo, Marchetti, De Biasi, Cabeccia, Sirigu, Bianco, Palumbo, Monteleone, Castellani (78' Gaeta), Gagliardi (79' Scalzi), Li Gotti. A disp: Palmieri, Anzaghi, Zanette, Martelli, Gambacorta, Scappatura, Gaeta, Scalzi, Oddo. All: Baldisserri.

ARBITRO:Enrico Bertozzi di Cesena.

NOTE: AMMONITI: Matteo, De Biasi.