serie-d-girone-b-ciserano-monza-0-3-diretta-tabellino-video-gol-highlights. Diretta

Ciserano-Monza 0-3 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017, alle ore 15.00. Match valido per la 31° giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rossoni.



Il Monza archivia la pratica Ciserano ma, complice il successo del Ciliverghe Mazzano sul Lecco, si giocherà la matematica promozione in Lega Pro nel prossimo turno. I brianzoli passano in vantaggio con Palazzo al quarto d'ora, raddoppiano ad inizio ripresa con Barzotti e chiudono i conti con la rete, su rigore, di Santonocito. Ora alla squadra di Zaffaroni basta un punto nelle prossime tre partite: già contro il Seregno, al Brianteo, può scattare la festa.



CISERANO-MONZA 0-3

MARCATORI: 15' Palazzo, 61' Barzotti, 80' rig. Santonocito.

CISERANO: Petrisor, Romeo, Crociati, Chimenti, Mapelli, Gritti, Giovanditti, Mastrototaro (46' Iori), Maspero (75' Bondi), Ghisalberti, Cariello. A disp. Bolis, Suardi, Gibellini, Lacchini, Pata, Finato, Foglieni. All. Monza.

MONZA: Battaiola, Adorni, Origlio, Palesi (85' Calviello), Riva, Ruffini, Gasparri, Guidetti, Ferrario (64' Santonocito), Barzotti, Palazzo (82' Ramponi). A disp. Confortini, Caverzasi, Chiarion, Costa, Guanziroli, Stronati. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Rasia di Bassano.

NOTE: ammonito Chimenti (C).