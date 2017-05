Serie B, Spal: Semplici firma il rinnovo fino al 2019

Dopo 49 lunghissimi anni di attesa, la Spal torna in Serie A. La formazione emiliana, nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo di una Ternana in lotta per non retrocedere nell'ultimo turno di campionato, ha potuto festeggiare lo storico traguardo grazie alla contemporanea sconfitta del Frosinone a Benevento all'ultimo minuto. Il trascinatore di questa straordinaria cavalcata, già autore della promozione dalla Lega Pro alla Serie B, è stato il tecnico Leonardo Semplici che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2019. L'annuncio più atteso da parte di tutti i tifosi spallini è stato dato direttamente dal presidente Mattioli durante i festeggiamenti per la promozione.





Semplici, come riporta il sito ufficiale della Spal, "insieme al suo staff tecnico, composto da(secondo allenatore),(preparatore atletico),(preparatore dei portieri),(collaboratore tecnico) e(recupero infortuni), ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2019". La Spal, ad una giornata dal termine della stagione, ha totalizzato 75 punti, frutto di 21 vittorie con 12 pareggi ed 8 sconfitte. Gli emiliani possono vantare il miglior attacco del campionato cadetto insieme con ilgrazie ai 64 gol segnati. I 38 subiti, però, non sono sufficienti per garantire la miglior difesa. Questo primato, infatti, spetta curiosamente al già retrocessoche ne ha incassati solo 33, uno in meno rispetto allo