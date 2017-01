Floccari riparte dalla B: firma con la Spal

Sergio Floccari firma con la Spal, la 14esima squadra della sua carriera. Il 35enne attaccante calabrese, dopo un anno esatto al Bologna con 23 presenze e 2 gol, decide di lasciare il club felsineo ma non l'Emilia Romagna e così accetta la proposta della società di Ferrara di scendere in serie B. Floccari, che in carriera ha giocato anche con Lazio, Atalanta e Genoa, porterà esperienza in una squadra che è sorprendentemente quarta in campionato e sogna la promozione in serie A.





Numericamenteva a rinforzare un reparto offensivo che ha perso il giovane ariete Albertoe che ha confermato. Questa la nota ufficiale della: "SPAL 2013 srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. 1909 S.p.a. le prestazioni sportive del calciatore Sergio Floccari. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 30 giugno 2018".