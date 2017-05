Serie B: vincono Verona e Frosinone, playoff a rischio

Sono sempre più a rischio i playoff di serie B visto che sono 10 i punti che dividono in classifica la terza, il Frosinone, e la quarta, il Perugia, a due turni dal termine. I ciociari battono 1-0 il Trapani e salgono a 71 punti, a -1 dal Verona che si impone per 2-1 a Chiavari con l'Entella, mentre dietro il Benevento pareggia 1-1 ad Ascoli e sale a 59. Colpo della Ternana che vince lo spareggio playout a Vicenza.

C'è il grosso rischio che Spal (in A matematicamente se domenica batte la Pro Vercelli), Verona e Frosinone vadano dirette in serie A e non ci siano i playoff visto che, a due turni dal termine del campionato, sono 10 i punti che separano la terza, il Frosinone appunto, e la quarta, il Perugia (ne bastano 9 per cancellare gli spareggi). Infatti, dopo lo 0-0 di venerdì sera tra gli umbri e lo Spezia, frena anche il Benevento che pareggia 1-1 ad Ascoli e resta quarto a 59 punti, a -12 dal terzo posto: i campani, in dieci dal 5' per il rosso a Lopez, passano con Ceravolo al 26' ma nel finale, dopo l'espulsione di Chibsah (giallorossi in nove), arriva l'1-1 per l'autorete di Eramo al 91'.

Ne approfittano in pieno le big come Verona e Frosinone. L'Hellas vince 2-1 a Chiavari con l'Entella coi gol in avvio di Bessa e Pisano e vola a 72 punti, +1 sul Frosinone che piega 1-0 il Trapani al Matusa con rete partita di Dionisi all'11'. Torna in corsa per i playoff il Carpi che batte 2-0 la Salernitana coi gol nella ripresa di Bianco su rigore e Lasagna, il Bari pareggia 1-1 ad Avellino e viene agganciato a 53 punti (-3 dalla zona playoff) dal Novara che vince 1-0 a Cesena grazie alla rete decisiva di Macheda al 37'.

In coda il Brescia non riesce ad avere la meglio del Latina già retrocesso e pareggia 1-1 soltanto in virtù del gol di Caracciolo al 94' (vantaggio pontino 64' per l'autogol di Untersee) mentre la Ternana vince 1-0 al Menti col Vicenza per la rete di Falletti al 65' e lo supera al quart'ultimo posto, l'ultimo utile per fare i playout (43 punti a 41).