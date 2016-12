Serie B: il Verona dà spettacolo, è campione d'inverno

Con una grande prova di forza il Verona batte 3-0 il Cesena al Bentegodi e si laurea campione d'inverno chiudendo il girone d'andata al comando a +3 sul Frosinone, che a sorpresa viene sconfitto 2-0 al Piola dalla Pro Vercelli. Tra le prime della classe chiude bene il 2016 anche il Benevento che stende di misura il Pisa e aggancia la Spal al terzo posto. In coda pesante passo falso casalingo della Ternana, battuta 1-0 dall'Ascoli.



Tutto facile per il Verona di Pecchia che al Bentegodi regala ai propri tifosi una prestazione incoraggiante in vista del girone di ritorno. Il 3-0 al Cesena è lo specchio fedele di una partita a senso unico: a sbloccare il risultato è un gran destro dal limite di Bessa al 20', poi al 28' Pazzini di rapina festeggia il suo 16esimo gol stagionale in campionato consolidando il proprio primato in vetta alla classifica cannonieri. Il tris dell'Hellas arriva al 61' grazie a un’incornata di Boldor, letteralmente dimenticato dai difensori del Cesena. Un'altra buona notizia per gli scaligeri arriva da Vercelli dove la Pro batte 2-0 il Frosinone fermando la corsa dei ciociari, costretti così ad "accontentarsi" del secondo posto: è La Mantia, autore di una doppietta, a regalare tre punti pesantissimi ai piemontesi.





