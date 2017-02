Serie B: Verona ko, Frosinone in vetta

Cambio della guardia al comando del campionato di serie B nella 25esima giornata. Il Verona perde 2-0 ad Avellino e viene superato in testa dal Frosinone che batte 1-0 il Carpi e si porta al primo posto a +2 sugli scaligeri. Quarta forza del torneo è il Benevento che supera 2-1 il Latina. Campani a 43 punti, uno in meno della Spal che batte 3-0 l'Entella a Chiavari nel posticipo delle 18 e si riprende il terzo posto. Colpo esterno dello Spezia che vince 2-0 sul campo della Pro Vercelli mentre l'Ascoli fa 2-2 col fanalino di coda Trapani.

La capolista Verona crolla al Partenio: successo 2-0 dell'Avellino che prosegue nel suo momento positivo e si allontana dalla zona calda. Decisive le reti ad inizio ripresa di Paghera su rigore e Verde. Al comando della graduatoria, 47 punti a 45, si porta il Frosinone che al Matusa supera 1-0 il Carpi: gol da tre punti di Terranova, arrivato dal Sassuolo, al 20'. Continua a volare il Benevento che batte 2-1 il Latina e si conferma al terzo posto: al vantaggio pontino con Corvia replicano Pezzi e Ciciretti a fine primo tempo e ad inizio ripresa.

La Spal è la terza forza del campionato cadetto grazie al successo per 3-0 a Chiavari contro l'Entella. Dopo due pareggi gli emiliani tornano al successo grazie ad una prestazione estremamente positiva: la formazione di Ferrara sblocca il match già al 6' su calcio di rigore col bomber Floccari, arrivato a gennaio dal Bologna, al 10' raddoppia con Mora e al 17' chiude il discorso col tris di Costa Ferreira. Da segnalare che al 4' l'Entella è rimasta a in dieci per l'espulsione diretta di Baraye, autore del fallo su Cremonesi che ha generato il penalty dell'1-0.

L'unico successo esterno di giornata è delloche vinceal Piola con la: gol nella ripresa con. Conquista un altro punto il fanalino di codache pareggianel finale sul campo dell': apresu, poi i marchigiani ribaltano con ladie al 93'salva i siciliani. Si concludono sull', la sfida tra gli ex milanistiin panchina, conche risponde aldi, conche replica al gol di, e, pareggio firmato daidiper i piemontesi e diper i veneti.