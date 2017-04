Serie B: il Verona aggancia la Spal, Perugia e Benevento sorridono

Nella 33esima giornata di Serie B il Verona vince 2-0 a Trapani grazie alle reti di Pazzini e Luppi e aggancia la Spal al secondo posto in classifica con 58 punti, 2 in meno del Frosinone capolista. In quarta posizione a quota 51 salgono Perugia e Benevento: gli umbri sconfiggono 1-0 il Vicenza al Curi con gol nel finale di Mustacchio mentre i campani espugnano 3-1 il Picco di La Spezia interrompendo la striscia di due ko consecutivi.

Il Verona sbanca il Provinciale di Trapani e approfitta della sconfitta rimediata ieri dalla Spal sul campo dell'Avellino per agganciarla al secondo posto in classifica. A sbloccare l'incontro ci pensa il solito Pazzini, sempre più capocannoniere della Serie B con 20 reti. Il raddoppio porta invece la firma di Luppi che chiude i conti in pieno recupero. Viaggiano a braccetto in quarta posizione Perugia e Benevento. Gli umbri ci impiegano 88 minuti a sbloccare il match contro il Vicenza con Mustacchio mentre gli uomini di Baroni, dopo aver subito il vantaggio dello Spezia con Piccolo, ribaltano il risultato grazie al rigore di Ceravolo e ai gol di Melara e Ciciretti.

Sesta posizione a 50 punti per il Cittadella che batte 2-0 il Latina al Francioni in virtù delle marcature di Strizzolo e Chiaretti. Il Carpi vince 2-1 in rimonta al del Duca di Ascoli: bianconeri avanti con Cacia ma recuperati da Gagliolo e Sabbione. Gli emiliani agganciano al settimo posto a quota 47 l'Entella e il Bari. I liguri non vanno oltre il 2-2 a Brescia: Moscati e Caputo portano due volte in vantaggio gli ospiti ma Ferrante e Caracciolo li riprendono. I Galletti, invece, perdono 1-0 al Piola con la Pro Vercelli in virtù del gol di Emmanuello nel primo tempo. In chiave salvezza seconda vittoria consecutiva della Ternana che sconfigge 2-1 il Novara in trasferta con una doppietta di Palombi (inutile il momentaneo pari di Calderoni). Gli umbri sono ora penultimi a 32 punti con Latina e Trapani e scavalcano il Pisa, sconfitto 1-0 in casa dalla Salernitana con rete di Rosina. La squadra di Gattuso resta fanalino di coda a quota 31.