Serie B: tonfo Frosinone, il Verona ne approfitta

Tonfo del Frosinone nella 36esima giornata di Serie B. I ciociari perdono 3-2 in casa contro il Novara (doppietta di Macheda) e vengono raggiunti dal Verona al secondo posto in classifica con 62 punti, 5 in meno della Spal capolista. L'Hellas regola 2-0 il Cittadella al Bentegodi con il 22esimo gol stagionale di Pazzini. Il Benevento cade 1-0 a Brescia mentre il Carpi batte 2-0 il Bari. La Pro Vercelli vince 1-0 a Vicenza, Perugia-Ascoli 0-0.





Pasquetta amarissima per ilche, al, subisce la terza sconfitta casalinga della stagione. Per ildoppietta die rigore dimentre i ciociari vanno in gol con(penalty) enel finale. Successo importante per i piemontesi che salgono a quota 50 portandosi a ridosso della zona playoff mentre gli uomini direstano secondi a meno 5 dallama vengono raggiunti a quota 62 dal Verona. Alci mette 16' per sbloccare il derby veneto con uno splendido destro di Bessa mentre a chiudere i conti ci pensa il solito, capocannoniere della Serie B con 22 reti.Ilrimane così in quarta posizione a 54 punti insieme alche subisce ala seconda sconfitta consecutiva. A regalare tre punti preziosissimi in chiave salvezza alleè una goffadi. Il Perugia (in 10 tutta la ripresa per il doppio giallo a Belmonte) non va oltre lo 0-0 in casa cone si porta a quota 53, una lunghezza in piùche pareggia 1-1 aldicon la: l'ex di Lazio e Sampdoriarisponde al primo gol tra i professionisti del giovanissimo, lussemburghese classe 1998.Sale a 51 punti anche ilche affonda 2-0 ilcon un autogol die la rete didopo il secondo ko consecutivo dei. Resta ultimo ilche perde 2-1con la: i nerazzurri, dopo il vantaggio iniziale disubiscono lafirmata daLamette nei guai ilimponendosi 1-0 allo stadiocon una rete di: biancorossi in zona playout con 37 punti.