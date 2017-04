Serie B: lo Spezia frena la Spal, il Perugia è vivo

Nella 39esima giornata di Serie B la Spal non va oltre lo 0-0 al Picco contro lo Spezia e deve rimandare la festa promozione. Quando mancano tre gare al termine la squadra di Semplici resta in vetta alla classifica con 74 punti, 8 in più sul Verona (impegnato il primo maggio col Vicenza) e 9 in più sul Frosinone (in campo sempre lunedì a Salerno). Il Perugia batte 1-0 la Pro Vercelli e vola al quarto posto in solitaria a quota 60.





Allo stadio Silviogli umbri passano in vantaggio nel primo tempo con, restano in 10 per il rosso diretto all'indirizzo di Dezi e resistono agli attacchi dellanel finale. Ilperde 3-2 al Tombolato contro il Cesena: i padroni di casa, dopo aver sbagliato un rigore con Iori, subiscono il gol ospite di Ligi e trovano il pareggio al 37' con Arrighini. Nella ripresa gli uomini didilagano cone a nulla serve la seconda rete veneta di Chiaretti. Il Cittadella è quinto a quota 57 mentre ilsi allontana definitivamente dalla zona retrocessione salendo a 50 punti.In chiave salvezza importante vittoria delche regola 2-0grazie ai gol di Nizzetto e Barillà. I siciliani si portano in 17esima posizione a 44. Non cambia nulla in coda con lache resta terzultima a 40 pareggiando 0-0 in casa col Carpi. Stesso risultato per il Latina al Francioni con l'Ascoli: nerazzurri penultimi a 35. Termina senza reti anche Bari-Pisa. I nerazzurri rimangono fanalino di coda con 34 punti mentre il Bari è nono a quota 52, 3 lunghezze in meno dello Spezia attualmente ai playoff.