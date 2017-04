Serie B: la Spal vola verso la A, il Frosinone c'è

Nel 38esimo turno di Serie B, la Spal batte 2-1 in casa il Cittadella e si avvicina alla promozione volando a 73 punti, 8 in più della coppia composta dal Verona (impegnato in serata a Perugia) e dal Frosinone, vincente 2-0 con lo Spezia. Il Brescia esce dalla zona retrocessione imponendosi 2-1 sulla Ternana. Colpo del Latina che passa 1-0 a Chiavari con l'Entella e lascia il Pisa (1-1 con la Pro Vercelli) all'ultimo posto. Ascoli-Avellino 2-0





Dopo un primo tempo sotto tono, lasblocca il risultato alcon un'incornata disull'angolo di Del Grosso. A chiudere virtualmente i conti ècon un tocco sotto misura su assist di Schiavon. Al 71' annullato anche un gol ai padroni di casa per fuorigioco dubbio di. Ilprova a riaprire il match con la rete di Litteri ma è tutto inutile: lavince e, a 4 gare dal termine del campionato, mantiene 8 lunghezze di vantaggio sul Frosinone che riesce a regolare lo Spezia grazie ad un'azione personale del solito Dionisi e ad un colpo di testa dinel finale.Dopo cinque ko consecutivi torna al successo il Latina che espugna ilgrazie al destro da fuori area di Buonaiuto all'84'. Una vittoria che permette ai nerazzurri di salire a quota 34 e abbandonare l'ultima posizione in classifica ai danni del. La squadra di Gattuso, fanalino di coda del campionato con 33 punti, non va oltre l'1-1 casalingo con laGaribaldirisponde al vantaggio ospite siglato su rigore daSuccesso importante in chiave salvezza per ilche regola 2-1 la Ternana allo stadiograzie alle reti di(in mezzo l'inutile pari di). Allontanato per proteste nel finale il tecnico umbro Liverani dopo l'annullamento di un gol a Pettinari per precedente offside di. Lesalgono a 42 punti. Dopo cinque risultati utili di fila l'Avellino cade 2-0 sul campo dell'Ascoli: decidono i gol di Cacia e Orsolini. I marchigiani si portano a quota 44, una lunghezza in meno dei ragazzi di