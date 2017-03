Serie B: Spal in testa, cinquina Perugia

Si forma una coppia al comando della classifica di serie B dopo che la Spal, col pareggio 1-1 in casa contro il Pisa, agguanta il Frosinone a quota 52 punti. La formazione ferrarese replica con Antenucci al vantaggio pisano di Mannini su calcio di rigore. Successi casalinghi anche per il Carpi, 1-0 sullo Spezia col gol di Di Gaudio al primo minuto, e per l'Entella, che supera 2-0 il Bari con le marcature di Ammari e Diaw.

La 29esima giornata è contrassegnata da tre vittorie esterne. La più roboante è quella del Perugia che si impone al Partenio con l'Avellino per 5-0 con tripletta di Di Carmine; il Novara passa 2-1 ad Ascoli coi gol di Lancini e Galabinov; scatto salvezza della Pro Vercelli che vince 2-1 in rimonta sul campo del fanalino di coda Ternana con le reti di Aramu su rigore e Bianchi. Si concludono in parità Cesena-Vicenza e Trapani-Latina, entrambi per 1-1.