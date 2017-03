Altra penalizzazione per il Pisa. Dopo il punto in meno deciso dalla Lega Serie B per inadempienze estive, oggi è arrivata la stangata per la squadra di Gattuso. A causa di inadempienze CO.VI.SOC., i toscani hanno ricevuto un’altra penalizzazione, stavolta di 3 punti. Con questa decisione, la situazione del Pisa si fa più complicata dal punto di vista della classifica. Ora i nerazzurri sono al terzultimo posto con 30 punti, in piena zona retrocessione e con soltanto una lunghezza di vantaggio sul Trapani e quattro sulla Ternana.