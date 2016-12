Serie B: Novara-Carpi 2-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE





Ilbatte 2-1 ilin rimonta nell'anticipo della 21a giornata die si rilancia in classifica. Gli emiliani devono fare i conti con la squadra di Boscaglia al Piola, dopo cinque risultati utili consecutivi arriva una sconfitta per la squadra di, finisce 2-1 per i padroni di casa. Tutti i gol nel primo tempo, al 23'su assist dicon un gran diagonale batteportando in vantaggio gli emiliani. Al 23' però è una punizione dia pareggiare i conti, destro a giro a scavalcare la barriera e 1-1.

Ancora più bella la rete del vantaggio degli uomini di Boscaglia, bellissima la punizione di Sansone da fuoriarea che finisce all'incrocio dei pali. Nessuna emozione, invece, nella ripresa, Lasagna ha la palla del pari ma la spreca. Tre punti preziosi per il Novara che sale a 28 punti in classifica, occasione persa per il Carpi che resta fermo a quota 32.