Serie B: il Frosinone stende la Spal e vola in vetta

Impresa del Frosinone che vince 2-0 in casa della Spal nel big match della 32esima giornata di Serie B e vola al comando della classifica scavalcando proprio i ferraresi, ora secondi a -1: di Ciofani e Ariaudo le reti che fanno volare i giallazzurri. Frena ancora il Verona che nel lunch match non va oltre l'1-1 contro il Pisa al Bentegodi. Il Perugia pareggia 0-0 a Carpi, in coda pesante successo della Ternana che batte 4-1 l'Avellino.



La Spal,che non perdeva allo stadio Mazza da più di sei mesi, interrompe la striscia di imbattibilità davanti ai propri tifosi proprio nell'occasione più importante: a fare il colpo è il Frosinone, che torna a casa con tre punti pesantissimi e fa un importante passo avanti verso la promozione diretta in A. Nel primo tempo l'occasione migliore è per i padroni di casa: Antenucci entra in area e lascia partire un diagonale di sinistro che Bardi riesce a deviare sul palo. Si va al riposo sullo 0-0 ma a inizio ripresa il Frosinone piazza un micidiale uno-due. Al 53' Ciofani sorprende Marchegiani con il destro dopo uno scambio con Fiamozzi, sette minuti più tardi Ariaudo raddoppia con un gran colpo di testa su cross di Maiello: per il difensore ex Juventus è il quarto gol in campionato. Finisce 0-0 il match del Cabassi tra Carpi e Perugia: il punto consente agli umbri di agganciare al quarto posto il Benevento, battuto 3-1 dal Trapani ieri nell'anticipo.



Riparte l', che dimentica la sconfitta casalinga di lunedì scorso contro la Salernitana e al Comunale di Chiavari piega in rimonta il: finisce 2-1 per la Virtus con(rigore) eche rispondono alla rete lampo dei romagnoli firmata daal 2'. Terza vittoria di fila senza subire reti per lache all'Arechi batte 2-0 l': segnanoal 47' eal 65', i marchigiani chiudono in dieci per l'espulsione diall'87'. Nessun gol invece al Francioni dovetermina 0-0: tra i pontini espulsoal 69'. In coda non molla lache al Liberati strapazza: gli umbri si impongono 4-1 grazie ai gol disu rigore,(splendida la sua rete). Agli irpini, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo due punti, non basta il rigore del momentaneo 1-3 trasformato da. Al Menti, infine, botta e risposta tracon l'1-1 che porta le firme di due difensori:porta in vantaggio le rondinelle al 14',pareggia per i veneti al 25'. Finisce così in parità ilcona guidare la panchina del Vicenza e ilin campo con la maglia del Brescia.