Serie B: il cervellotico regolamento playoff e playout

Partiamo dal presupposto che, se il campionato di Serie B dovesse finire con due giornate di anticipo, non si disputerebbero i playoff. Le tre squadre che festeggerebbero la promozione diretta in Serie A sarebbero Spal, Verona e Frosinone. Il motivo di questa anomalia è dovuto ad un regolamento cervellotico che, di fatto, complica un po' la situazione ma rende il tutto più avvincente. Tra la terza squadra (il Frosinone) e la quarta (il Perugia), infatti, al momento ci sono 10 punti di differenza: il gap individuato dalla Lega di Serie B come spartiacque. In caso di arrivo con una differenza punti in doppia cifra fra la terza e la quarta forza del campionato, infatti, il purgatorio dei playoff sarebbe del tutto inutile.

Questa non è però l'unica norma (complessa) che impedisce o restringe il regolare svolgimento della post season. Infatti si saprà soltanto al triplice fischio della 42ma giornata quali e soprattutto quante squadre rientreranno nel 'perimetro'. Ai playoff accedono, da regolamento, tutte le squadre che hanno massimo 14 punti di distacco in classifica dalla terza. Il che rende variabile il numero di squadre che potrebbero prendere parte alla post season: sei, cinque, quattro, tre o addirittura solo due. In questa ultima ipotesi, si disputerebbe una semplice finale di andata e ritorno fra terza e quarta classificata. In caso di numero dispari, invece, si procederebbe a sfide tra le ultime due rientranti nel novero.

Non dissimile, in quanto a cervelloticità, il discorso relativo alla retrocessione. In condizioni di 'normalità', a scendere in Lega Pro sono le ultime tre classificate, seguite dalla formazione sconfitta nel payout tra la quartultima e la quintultima. Se il distacco fra le due superasse però i 4 punti, allora la resa dei conti finale sarebbe del tutto superflua.

CLASSIFICA SERIE B:

Spal 75

Verona 72

Frosinone 71

Perugia 61

Benevento 59

Carpi 58

Cittadella 57

Spezia 56

Novara 53

Bari 53

Salernitana 51

Virtus Entella 51

Cesena 49

Pro Vercelli 48

Ascoli 46

Brescia 46

Avellino 46

Trapani 44

Ternana 43

Vicenza 41

Latina 36

Pisa 34