Serie B: ci pensa Ceravolo, il Benevento continua a sognare

Grazie a un calcio di rigore trasformato da Ceravolo all'88', il Benevento batte 1-0 la Pro Vercelli allo stadio Piola e conquista tre punti preziosissimi salendo da solo al secondo posto a -1 dal Frosinone che sarà impegnato a Pisa nel posticipo domenicale. Nelle altre partite della 26a giornata, in attesa dal Monday Night di lusso Verona-Spal, non mancano i risultati a sorpresa, su tutti il successo per 3-1 dell'Avellino sul Cittadella al Tombolato: Strizzolo porta in vantaggio i veneti al 12', poi una doppietta di Ardemagni (53' e 86') e il sigillo finale di Eusepi al 93' regalano tre punti preziosissimi agli irpini che brindano alla seconda vittoria consecutiva e si allontanano dalla zona playout. Si ferma la corsa dello Spezia che, reduce da tre vittorie di fila, si deve accontentare del 2-2 al Picco contro il fanalino di coda Trapani che non molla e continua a sperare nella salvezza: Granoche segna due gol nei primi dieci minuti, ma i siciliani accorciano con Casasola al 35' e trovano il pari al 91' con Pagliarulo.

Sorride ilche alpiega 3-1 lagrazie alle reti di; agli umbri, in dieci dal 25' per l'espulsione di, non basta una rete di. Si rialza ilche, dopo tre sconfitte di fila, batte 2-1 ilal: segnano(al decimo centro stagionale) e, le rondinelle accorciano con il solito(anche per lui gol numero 10 in campionato) ma devono incassare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Ora perla classifica si fa preoccupante. Finisce senza reti alla sfida traed, terminano 1-1(reti di) e).