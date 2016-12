Serie B: 22a-29a giornata, anticipi e posticipi

Dopo i due turni durante le feste, la vigilia di Natale e il 30 dicembre, il campionato di serie B va in vacanza e riprenderà il penultimo sabato gennaio con la 22esima giornata, primo turno del girone di ritorno. La Lega presieduta da Andrea Abodi ha diramato date e orari di anticipi e posticipi delle prime 7 giornate del girone di ritorno nel 2017, uno spezzatino che inizierà con due gare domenica 22 gennaio e una lunedì 23 gennaio.



Perugia-Cesena si giocherà lunedì 23 gennaio per l'impegno in Tim Cup dei romagnoli mentre Verona-Saleritana di domenica 29 gennaio alle 17.30, Verona-Benevento di venerdì 3 febbraio alle 20.30 e Verona-Spal di lunedì 20 febbraio alle 20.30 sono state designate secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.



1a GIORNATA DI RITORNO

Domenica 22 gennaio 2017 ore 15.00 ASCOLI – PRO VERCELLI

Domenica 22 gennaio 2017 ore 17.30 SALERNITANA - SPEZIA

Lunedì 23 gennaio 2017 ore 20.30 PERUGIA – CESENA



2a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 27 gennaio 2017 ore 20.30 FROSINONE - BRESCIA

Domenica 29 gennaio 2017 ore 17.30 H. VERONA – SALERNITANA

Lunedì 30 gennaio 2017 ore 20.30 SPEZIA – LATINA



3a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 3 febbraio 2017 ore 20.30 H. VERONA – BENEVENTO

Sabato 4 febbraio 2017 ore 18.00 BARI – VICENZA

Domenica 5 febbraio 2017 ore 12.30 CARPI – CESENA

Lunedì 6 febbraio 2017 ore 20.30 TRAPANI - AVELLINO



4a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20.30 VICENZA – SALERNITANA

Sabato 11 febbraio 2017 ore 18.00 V. ENTELLA – SPAL

Domenica 12 febbraio 2017 ore 15.00 TERNANA – PERUGIA



5a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 17 febbraio 2017 ore 20.30 LATINA – NOVARA

Domenica 19 febbraio 2017 ore 15.00 PISA - FROSINONE

Lunedì 20 febbraio 2017 ore 20.30 H. VERONA – SPAL



6a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 24 febbraio 2017 ore 19.00 BRESCIA – CITTADELLA

Venerdì 24 febbraio 2017 ore 21.00 BENEVENTO - BARI



7a GIORNATA DI RITORNO



Lunedì 27 febbraio 2017 ore 20.30 BARI - BRESCIA