Serie B, Vicenza-Trapani 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Vicenza-Trapani 0-1, giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti

Nella 34a giornata del campionato di Serie B, Vicenza-Trapani finisce 0-1. Al Menti va in scena una partita molto combattuta ma, nel primo tempo, avara di emozioni. Le uniche conclusioni degne di nota sono la rovesciata di De Luca per i padroni di casa e Nizzetto per gli ospiti. Nel secondo tempo, Trapani in vantaggio al 62' grazie ad un colpo di testa di Casasola, che tutto solo deposita in rete un assist, direttamente da corner, di Coronado. Nel finale il Vicenza attacca e il Trapani spreca il raddoppio, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, la seconda di fila in trasferta, i siciliani salgono a quota 35, al quintultimo posto insieme al Brescia. Il Vicenza, con questa sconfitta, resta invece fermo al quartultimo posto con 34 punti.

Tabellino

Vicenza-Trapani 0-1