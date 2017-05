Serie B, Vicenza-Ternana 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Vicenza-Ternana 0-1, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti.

La Ternana espugna 0-1 il Romeo Menti di Vicenza e scavalca in quart'ultima posizione in classifica proprio i veneti in quello che rappresentava un vero e proprio spareggio anticipato in vista dei play-out.La gara è decisa da una botta fenomenale di Falletti che al 64' manda in delirio le Fere e regala ai suoi tre punti dal peso specifico imbarazzante. La gara è vibrante già in avvio con il Vicenza più pericoloso ma con gli umbri sempre pronti a rintuzzare in contropiede le offensive biancorosse. Al 37' l'occasione migliore della prima frazione è proprio per la squadra di Liverani che in contropiede fallisce il colpo del vantaggio con Falletti "stranamente" impreciso su dolce invito di Palombi.



Nella ripresa i biancorossi col passare dei minuti si sfilacciano e la maggiore qualità degli uomini offensivi ospiti fa la differenza: al 64' Pettinari, subentrato già nel primo a un nervosissimo Avenatti, si invola sull'out di destra, tocca al limite per il solito Falletti che dai venti metri lascia partire un missile destinato all'incrocio che ammutolisce il Menti. La reazione veneta è solo di nervi: Aresti trema su un colpo di testa di Esposito, ma è la Ternana a sfiorare a più riprese il raddoppio in contropiede prima con un destro a incrociare di Pettinari, quindi con una botta a colpo sicuro del solito, scatenato, Palombi. Il Vicenza, nel confuso finale di gara, prova ad aumentare la pressione ma la Ternana dopo 24 partite riesce nell'impresa di mantenere inviolata la propria porta e ad ottenere tre punti fondamentali per continuare a credere in una salvezza che qualche settimana fa rappresentava un'autentica utopia. Per il Vicenza ora invece l'incubo della retrocessione diretta sembra palesarsi all'orizzonte: la squadra di Torrente per evitare la retrocessione diretta dovrà vincere a Cittadella e sperare che Trapani e Ternana non facciano altrettanto nelle rispettive casalinghe contro Cesena e Spal.

TABELLINO

Vicenza-Ternana 0-1



MARCATORI: 64' Falletti (T).

VICENZA (4-3-3): Vigorito 6,5; D'Elia 6, Esposito 6, Adejo 5,5, Signori 5; Gucher 5 (68' Rizzo 5,5), Bellomo 5 (67' Giacomelli 5,5), Orlando 5,5; Bianchi 5 (84' Doumbia sv), De Luca 5, Ebagua 5,5.

A disposizione: Costa, Bogdan, Urso, Zivkov, Siega, Cernigoi.

Allenatore: Vincenzo Torrente 5.

TERNANA (4-3-1-2): Aresti 6; Zanon 5,5, Meccariello 7,5, Contini 6,5, Diakitè 6; Falletti 7,5 (76' Valjent 6) , Petriccione 6,5, Di Noia 6,5 (85' Rossi 6) ; Ledesma 6,5; Palombi 7, Avenatti 5,5 (43' Pettinari 7) .

A disposizione: Di Gennaro, Masi, Di Livio, Monachello, Acquafresca, Defendi.

Allenatore: Fabio Liverani 7,5.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 10' De Luca (V); 24' Avenatti (T); 61' Petriccione (T).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 1, st 5