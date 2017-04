Serie B, Vicenza-Novara 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Vicenza-Novara 3-1, giocata oggi lnedì 24 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 38a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti.



La 33esima giornata di Serie B si apre con il successo del Vicenza sul Novara per 3-1. Alla rete siglata al 29esimo da Macheda per il Novara, rispondono i padroni di casa prima con Ebagua in chiusura di primo tempo, poi con Bellomo e infine con Orlando che regala il successo all'esordio per mister Torrente. Sono tre punti importantissimi per il Vicenza, che grazie a questa vittoria può continuare a sognare l'obbiettivo della salvezza; infatti grazie a questa grande prestazione, il Vicenza sale a quota 41 punti, raggiungendo cosi in classifica il sedicesimo posto in compagnia di Trapani e Ascoli. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Novara, che non riesce cosi a muovere la sua classifica rimanendo sempre al decimo posto con 50 punti, a solo 1 punto dall'ottavo posto che significherebbe poter accedere ai playoff.



La partita inizia subito forte, con i padroni di casa che cercano di smuovere subito il risultato pressando molto alto, ma non riuscendo a trovare i varchi giusti per poter andare in vantaggio. Dopo i primi venti minuti di sofferenza, gli ospiti si iniziano a far vedere nella loro metà campo offensiva con un paio di contropiedi che però non vanno a buon fine. Il risultato si sblocca al 29esimo minuto, al primo vero tiro in porta il Novara va in vantaggio con Macheda che è bravo a raccogliere il pallone rimasto al limite dell'area piccola e scagliarlo sotto il sette.La reazione del Vicenza avviene al 40esimo, quando Ebagua, dopo una buona combinazione tra Bellomo e Orlando, pareggia scagliando da pochi passi il pallone in rete.Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo tempo, con i padroni di casa che pressano alto e non lasciano giocare i piemontesi, ma stavolta il pressing alto da i suoi frutti: al 63esimo Signori ruba una palla a metà campo e serve Orlando, che dopo aver saltato un uomo passa a Bellomo, che liberissimo non sbaglia siglando il 2 a 1. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, insistono trovando al 72esimo il gol del 3 a 1, questa volta Orlando fa tutto da solo, salta due uomini, si accentra e fa partire un missile dai 35 metri che si infila all'incrocio. Da questo momento in poi è solo il Vicenza a giocare rischiando per ben due volte, prima con Ebagua e poi con Vita, il gol del 4 a 1.



TABELLINO

Vicenza-Novara 3-1



MARCATORI: 28' Macheda (N), 40' Ebagua (V), 63' Bellomo (V), 72' Orlando (V).

VICENZA (4-4-2): Vigorito 6; Pucino 6,5, D'Elia 6, Esposito 6, Adejo 6; Signori 6,5, Gucher 7 (79' Rizzo 6), Bellomo 7 (75' Siega 6), Orlando 8 (77' Vita 6,5); Giacomelli 7, Ebagua 7.

A disposizione: Amelia, Bogdan, Urso, Bianchi, Zivkov, Cernigoi.

Allenatore: Vincenzo Torrente 7.

NOVARA (3-5-2): Da Costa 6; Troest 5,5, Scognamiglio 6 (74' Di Mariano 6) , Lancini 6; Dickmann 6, Calderoni 6, Casarini 6,5, Cinelli 6, Selasi 5,5 (76' Chaija 6) ; Macheda 6,5, Galabinov 5,5 (78' Lukanovic 6) .

A disposizione: Montipò, Chiosa, Koch, Kupisz, Adorjan, Kanis.

Allenatore: Roberto Boscaglia 5,5.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 82' Lancini (N); 90' Vita (V).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 2, st 4