Serie B, Verona-Spezia 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Verona-Spezia 0-1, giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

Giornata di Serie B numero 34, al Bentegodi, lo Spezia supera 1-0 il Verona, interrompendo la striscia positiva di sei turni dei veneti, che falliscono pure l'assalto alla vetta della classifica. Primo tempo avaro di occasioni. Al 13' Maggiore lancia Granoche, ma l'uruguayano conclude con un tiro a lato. Al minuto 34 decisivo Nicolas nel respingere un tentativo ravvicinato di Maggiore. Al 44' netto fallo di mano in area spezzina di Sciaudone, i veneti reclamano il rigore ma Nasca fischia una spinta ai danni del giocatore ligure. Ripresa non certo più emozionante, il Verona prova però a fare qualcosa in più: tiro di poco a lato di Valoti al 54', sinistro di Pisano bloccato da Chichizola al 66'. Minuto 79, l'episodio che sblocca la gara: Nasca punisce con il rigore un tocco di mano di Pisano in area, e Granoche, dal dischetto, segna il gol-partita. L'assalto disperato dei gialloblu' produce solo un colpo di testa a fil di palo di Pazzini all'88'.



Tabellino

Verona-Spezia 0-1

MARCATORI: 79' Granoche (Rig.) (S).

VERONA (3-5-2): Nicolas 6,5; Pisano 5,5, Bianchetti 6, Souprayen 6 (72' Zaccagni 5,5); Ferrari 6, Romulo 6, Bessa 6, Valoti 6 (60' Luppi 6), Zuculini 5,5 (82' Cappelluzzo 5,5); Pazzini 6,5, Siligardi 5,5.

A disp. , Coppola, Ferrari, Boldor, Caracciolo, Fossati, Troianiello.

All. Pecchia Fabio 5,5.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola 6,5; Valentini 6, De Col 6,5, Ceccaroni 6; Migliore 6, Terzi 6, Sciaudone 6, Djokovic 6,5, Maggiore 6,5 (82' Mastinu 6) ; Piccolo 5,5 (70' Giannetti 5,5) , Granoche 7.

A disp. , Valentini, Crocchianti, Signorelli, Errasti, Vignali, Baez, Fabbrini.

All. Domenico Di Carlo 7.

ARBITRO: Luigi Nasca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 40' Bianchetti (V); 69' Terzi (S); 71' Giannetti (S); 83' Chichizola (S); 86' Zaccagni (V).

ESPULSI: nessuno.



0-0.pt 0, st 5