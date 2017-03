Serie B, Verona-Pisa 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Verona-Pisa 1-1, giocata oggi domenica 26 marzo 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla partita del Bentegodi.

Verona-Pisa, sfida valida per la 32a giornata di Serie B, finisce 1-1. Gialloblù avanti nel primo tempo grazie ad un sinistro di Siligardi, che sfrutta un ottimo lavoro di Zuculini sulla sinistra e di Pazzini, autore dell'assist. Nella ripresa, i padroni di casa giocano con sufficienza e non chiudono la partita. La beffa arriva all'83': Longhi pesca in area Tabanelli, che di testa realizza il gol del pareggio. Finale concitato, con un rigore non concesso agli uomini di Pecchia per un fallo in area di Mannini su Bessa. Con questo 1-1, il Verona sale a 55 punti, ma non approfitta dello scontro diretto tra Spal e Frosinone. Pisa ora penultimo in classifica a quota 31.



TABELLINO

Verona-Pisa 1-1

MARCATORI: 25' Siligardi (V), 83' Tabanelli (P).

VERONA (4-3-3): Nicolas 6; Pisano 5,5, Boldor 5,5, Souprayen 6, Caracciolo 5,5; Romulo 6, Zuculini 7 (56' Fossati 5,5), Bessa 6; Zuculini 6,5, Pazzini 6,5 (76' Ganz 6), Siligardi 7 (69' Zaccagni 5,5).

A disp. , Coppola, Bianchetti, Troianiello, Luppi, Fares, Cappelluzzo.

All. Pecchia Fabio 5,5.

PISA (4-3-1-2): Ujkani 6; Longhi 6,5, Lisuzzo 5,5, Birindelli 5,5 (46' Peralta 6,5) , Del Fabro 6; Di Tacchio 5 (59' Zammarini 5,5) , Mannini 5,5, Lazzari 6; Tabanelli 7; Gatto 5,5 (78' Lores Varela sv) , Masucci 6.

A disp. , Cardelli, Milanovic, Verna, Angiulli, Zonta, Cani.

All. Gennaro Gattuso 6.

ARBITRO: Antonio Rapuano 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 15' Boldor (V); 21' Lisuzzo (P); 23' Zuculini (V); 34' Di Tacchio (P); 40' Mannini (P); 75' Zuculini (V); 85' Longhi (P); 90' Bessa (V); 90' Pisano (V).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 3, st 5