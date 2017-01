Serie B: Trapani-Novara 2-1, gol highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE

Finisce 2-1 tra Trapani e Novara nella 22a giornata di Serie B. Inizia benissimo il 2017 del Trapani, che ottiene in rimonta la sua seconda vittoria in questo torneo. Nonostante le importanti partenze, è un nuovo arrivato, Maracchi, a decidere il match, dopo che Coronado aveva impattato dal dischetto il gol di Galabinov. Stop pesante per i piemontesi, che in trasferta continuano a latitare. E la zona playoff si allontana.





Gara vivace, nonostante un fastidioso vento.pericoloso conal 5', ma ilrisponde con. Al 39', dagli sviluppi di un corner,segna con un preciso sinistro al volo. Al 44' ingenuo fallo di mano in area di Troest, e rigore per i granata che Coronado trasforma. Al 51' il gol decisivo di Maracchi in tuffo su cross di. Poi i siciliani sfiorano più volte il tris, con, più di quanto non vadano gli ospiti vicino al pari.