Serie B, Ternana-Salernitana 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Ternana-Salernitana 1-0, giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liberati.

Nella 35a giornata del campionato di Serie B, Ternana-Salernitana finisce 1-0. Al Liberati va in scena un match molto acceso e ricco di emozioni, soprattutto nei primi 45 minuti. Ospiti più volte pericolosi con Sprocati e Improta, ma a sbloccare la gara è un colpo di testa di Avenatti al minuto 20, dopo una punizione ben calciata da Ledesma. La prima frazione di gioco continua a riempirsi di occasioni da rete: la Salernitana va ancora vicina al gol con Sprocati, ma è bravo Aresti nell'occasione. Nel secondo tempo, Fere subito vicine al 2-0 sempre con Avenatti di testa. La Salernitana produce solo un tiro dal limite dell'area di Coda ben bloccato dall'estremo difensore rossoverde. Granata che rimangono poi in inferiorità numerica a 10 minuti dalla fine a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Minala. Con questa vittoria, la Ternana sale a quota 35 punti al quartultimo posto, insieme al Brescia. Dopo 6 risultati utili di fila, invece, torna a perdere la Salernitana, che resta ancorata all'undicesimo posto con 46 punti in classifica e vede allontanarsi la zona Play-off.

Tabellino

Ternana-Salernitana 1-0

MARCATORI: 20' Avenatti (T).