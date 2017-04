Serie B, Spezia-Spal 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Spezia-Spal 0-0, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picco

Si è concluso all'Alberto Picco l'incontro tra Spezia e Spal, valevole per la 39esima giornata di Serie B, sul risultato di 0 a 0. Un pareggio che va più che bene alla capolista Spal, che grazie a questo punto, sale a quota 74 punti e riesce a muovere la classifica in un campo ostico come quello dello Spezia. Padroni di casa che salgono invece a quaota 55 punti, confermandosi al settimo posto insieme al Carpi. La partita ha visto lo Spezia quasi sempre condurre il gioco e cercare di schiacciare gli avversari nella propria metà campo.

Nel primo tempo l'occasione più ghiotta per andare in vantaggio la ha avuta Djokovic al 37esimo, ma la sua conclusione è finita di poco sopra la traversa, mentre gli ospiti nella prima frazione son stati quasi inesistenti non calciando neanche una volta. La ripresa è iniziata come il primo tempo: con lo Spezia in avanti a cercare il gol del vantaggio non riuscendoci in più occasioni, prima con Maggiore che di testa manda alto, poi con Piccolo che dal limite fa partire un destro deviato in angolo e infine con Nenè in acrobazia. Nel finale brividi ancora per la capolista che però riesce a difendere il pareggio e conquistare un punto prezioso per la lotta promozione.

Tabellino