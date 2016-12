Serie B: Salernitana-Perugia 2-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE



Torna a vincere la Salernitana dopo due sconfitte consecutive, all'Arechi arriva un successo per 2-1 nell'anticipo della 21a giornata di Serie B contro il Perugia. I granata fanno la partita e trovano il vantaggio al 17' con Donnarumma, al 79' è il compagno di reparto a raddoppiare, gran sinistro sotto la traversa di Coda. Reazione nel finale degli umbri, che al 91' grazie ad una bella punizione a giro accorciano le distanze con Dezi.



Non delude l'anticipo tra Salernitana e Perugia. Da una parte i granata bisognosi di punti per abbandonare la zona retrocessione, dall'altra gli umbri forti di un buon piazzamento in classifica ma a secco di vittorie da due partite. Sono gli ospiti a dettare i ritmi nella prima parte di gara ma non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Terracciano. Il match si sblocca, invece, al 17' quando una sfortunata deviazione di Didiba diventa un clamoroso assist per Donnarumma, l'attaccante a tu per tu con Elezaj non sbaglia e porta in vantaggio la Salernitana.





Il match resta poi equilibrato senza grandi occasioni da rete fino al 68', quandoha sui piedi l'occasione per raddoppiare, ma a porta vuota sbaglia clamorosamente. Si fa perdonare però pochi minuti dopo, complice la rimessa laterale delche si trasforma in un assist, gran sinistro sotto la traversa e 2-0. La reazione degli umbri arriva però troppo tardi, in pieno recupero ècon una splendida punizione a giro a trovare l'angolino basso e a fissare il risultato sul definitivo 2-1. Classifica che torna a sorridere per la, che grazie a questi tre punti raggiunge quota 24 abbandonando momentaneamente la zona calda, ilresta fermo a 30 in zona playoff.