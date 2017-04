Serie B, Pro Vercelli-Salerniana 0-0: pagelle e highlights.

Pro Vercelli-Salernitana 0-0, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piola

Nella 37a giornata del campionato di Serie B, Pro Vercelli-Salernitana finisce 0-0. Al Silvio Piola di Vercelli va in scena una sfida molto vivace, soprattutto nel primo tempo. Ospiti pericolosi con Minala, al quale viene anche annullato un gol per fuorigioco. Gli uomini di Longo, invece, sono meno propositivi degli ospiti. L'unica occasione è per Emmanuello, ma è attento Gomis a respingere. Anche i padroni di casa devono recriminare per un gol annullato per fuorigioco a Comi.

Nella ripresa, le due formazioni ci provano con Aramu, che all'interno dell'area sfiora il gol sul primo palo, e Sprocati, il cui destro a giro viene deviato, terminando di poco al lato. Il risultato, però, non cambia: finisce 0-0. Con questo punto, non cambia di molto la classifica della Salernitana, che fallisce l'aggancio all'ottavo posto. Gli uomini di Bollini sono comunque a quota 50 punti, ad una sola lunghezza dall'Entella. La Pro Vercelli, invece, sale a 46 punti, a +7 sulla zona Play-out.

Tabellino

Pro Vercelli-Salernitana 0-0