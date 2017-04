Serie B, Pro Vercelli-Perugia 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Pro Vercelli-Perugia 0-1, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piola

Allo Stadio Silvio Piola, per la 39esima giornata di Serie B, il Perugia sconfigge di misura un'ottima Pro Vercelli: finisce 0-1. Decisiva al 39' la rete prima rete in campionato di Mancini, difensore classe '96, che di spalla mette in rete un corner dalla destra. Il secondo tempo è tutto di marca bianca, complice anche l'espulsione di Dezi, ma il Grifo riesce a resistere: 0-1 il finale. Nonostante una gara dominata, la Pro rimane a quota 47 e si ferma così a dodici la striscia positiva di risultati utili consecutivi. Il Perugia sale invece a quota 60 e porta a casa tre punti fondamentali per restare in scia del Frosinone.

La gara si apre su buoni ritmi: Perugia a controllare il possesso e la Pro che vola sulle fasce. Meglio i padroni di casa nei primi minuti, pericolosi per ben tre volte con il mancino di Mattia Aramu: l'ex Toro spaventa Brignoli con tre punizioni molto insidiose. Alla mezz'ora arriva l'inversione di rotta: sblocca la gara il difensore classe '96 Mancini, con un colpo di spalla su corner dalla destra. Primo gol in questo campionato per lui. I Bianchi di Moreno Longo subiscono il colpo e si abbassano troppo, rischiando anche di subire il 2-0: incornata da pochi passi di Forte mandata in angolo da Provedel.

La ripresa si apre con l'espulsione di Dezi nel Perugia: entrata killer dell'ex Bari su Aramu, giusta la decisione di Mainardi. Bucchi decide di coprirsi e toglie Guberti per far spazio ad Acampora, mentre Longo inserisce ben quattro punte per cercare il pari. Dal minuto 48' inizia il monologo dei Bianchi, che arrivano alla conclusione con troppa facilità, trovando un Brignoli in stato di grazia. Clamorosa l'occasione capitata sui piedi di Comi al 59': tutto solo davanti al portiere il bomber conclude centrale. Nel finale, il neo entrato Morra si inventa una serpentina in area e conclude a giro, con il pallone che termina ad un soffio dal palo. Resiste il Perugia, non porta frutti l'assalto finale della Pro: finisce 0-1.

Tabellino

Pro Vercelli-Perugia 0-1