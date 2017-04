Serie B, Perugia-Verona 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Perugia-Verona 1-1, giocata oggi martedì 25 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 38a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Curi.

Nel posticipo della 38 giornata del campionato di Serie B, allo stadio Renato Curi la partita tra Perugia ed Hellas Verona termina 1 a 1, in rete per gli scaligeri Luppi al 54', per gli umbri Dezi al 55'. Partita molto divertente quella tra Perugia e Verona, che vede nel primo tempo la squadra umbra andare più volte vicino al vantaggio, prima con Mustacchio che per poco non batte Nicolas, poi con Terrani che calcia fuori da ottima posizione. Nel secondo tempo, invece, sono gli ospiti che passano in vantaggio con Luppi, bravo a ribadire in rete un pallone rimbalzato sul palo dopo la conclusione di Valoti. La festa gialloblù dura pochissimo, un minuto dopo è Dezi a pareggiare i conti, su un perfetto assist di Di Chiara, con un colpo di testa in torsione. Grazie a questo pareggio, il Perugia sale a quota 57 punti in classifica e raggiunge al 4° posto il Cittadella; per il Verona un punticino che comunque le regala il secondo posto in solitaria a 66 punti.

TABELLINO



Perugia-Verona 1-1



MARCATORI: 54' Luppi (V), 55' Dezi (P).

PERUGIA (4-3-3): Brignoli 6; Belmonte 6,5, Del Prete 6, Mancini 6, Di Chiara 6,5; Gnahoré 6,5, Mustacchio 6, Dezi 7 (82' Nicastro sv); Brighi 6,5 (90' Fazzi sv), Terrani 5,5 (73' Acampora 6), Forte 6,5.

A disposizione: Elezaj, Monaco, Dossena, Guberti, Ricci, Di Nolfo.

Allenatore: Cristian Bucchi 6,5.

VERONA (4-3-3): Nicolas 7; Bianchetti 6, Boldor 6,5, Souprayen 5,5, Romulo 6; Bessa 6,5 (83' Zaccagni sv) , Valoti 6, Zuculini 5,5; Luppi 6,5 (60' Troianiello 6) , Pazzini 6,5 (72' Ganz 6) , Fares 5.

A disposizione: Coppola, Ferrari, Caracciolo, Casale, Fossati, Cappelluzzo.

Allenatore: Pecchia Fabio 6.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 63' Souprayen (V); 88' Brighi (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 2-3.



RECUPERO: pt 1, st 3