Serie B, Novara-Verona 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Novara-Verona 2-2, giocata oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 35a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piola

Nel posticipo della 35a giornata di Serie B, Novara-Ternana finisce 2-2. Al Silvio Piola va in scena una sfida spettacolare già nel primo tempo. Gli uomini di Boscaglia vanno vicini al gol con Adorjan e Galabinov, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti: splendida azione di Luppi, che conquista la sfera e la serve a Siligardi, che spedisce sotto la traversa il gol del vantaggio. Nel secondo tempo succede di tutto: il Novara trova il pareggio dopo 11 minuti grazie ad un colpo di testa di Federico Macheda, entrato al posto dell'infortunato Sansone. E' sempre il numero 10, pochi minuti dopo, a sfiorare la sua doppietta personale, ma il suo tap-in da pochi passi colpisce la traversa.

Nel finale, con sei minuti di recupero, succede di tutto: piemontesi avanti al 92' grazie a Calderoni, che ribadisce in rete una conclusione di Mantovani stampatasi sul palo. Ma i gialloblù non si arrendono e trovano il pareggio dopo poco più di un minuto: cross dalla destra, pessima respinta di Da Costa e Pazzini, al volo, trova di destro l'incrocio dei pali. E' l'ultima emozione di una partita ricca di emozioni. Con questo pareggio il Verona sale a 59 punti, ma non approfitta del pari del Frosinone per portarsi a -1 dal secondo posto. Pareggio amaro anche per il Novara, che sale a quota 47 punti senza riuscire a portarsi ad una sola lunghezza dall'ottavo posto dell'Entella.

Tabellino

Novara-Verona 2-2